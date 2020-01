Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a precizat ca familiile care au masini non-Euro 1 sau 2 vor fi ajutate sa-si schimbe autoturismul, in conditiile in care din 2020 accesul acestora va fi interzis in centrul Capitalei. "Masinile non-Euro 1 si 2 nu vor mai avea acces in centrul Capitalei, Euro 3 vor trebui sa…

- Primarul Gabriela Firea a anunțat ca vrea sa sprijine familiile care au o singura mașina EURO 1, 2 sau non-euro, pentru ca acestea nu vor mai avea acces in centrul Capitalei. Legea „Oxigen” interzice acestora accesul in zona delimitata din București, de la 1 martie 2020, iar pentru normele de poluare…

- Incendiul de la Mall Sun Plaza a fost stins, sute de persoane fiind evacuate dupa ce flacarile au izbucnit la o mașina parcata.Pompierii au ajuns la mașina care a luat foc, flacarile distrugand și alte doua autoturisme aflate in vecinatatea acesteia. STIRIPESURSE.RO va prezinta primele imagini…

- ESTE OFICIAL PSD, ALDE SI USR nu au nici o sansa sa castige nici un loc in Primaria Capitalei in urma votarii taxei Oxigen propusa si promovata de catre PSD si ALDE. Proiectul Oxigen a fost aprobat de CGMB. Mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2, interzise complet în București din…

- In luna august, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. Acel proiect a fost modificat zilele trecute de Firea, potrivit…

- Proiectul vinietei pentru București, care urmeaza a fi introdusa de la 1 ianuarie 2020, a fost modificat. Daca documentul va fi adoptat in forma nou propusa, zeci de mii de șoferi vor fi nevoiți sa scoata bani din buzunar ca sa circule pe strazile Capitalei. Nicio mașina cu norma de poluare inferioara…

- Proiectul este pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei si va fi dezbatut in sedinta Consiliului General al Capitalei in 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei masinile institutiilor publice. Cei care vor fi prinsi ca nu au achitat taxa vor plati amenzi intre 1500 si 2000 de lei. (digi24.ro)

