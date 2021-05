Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vaccinati cu Pfizer ar putea fi chemati pentru a treia doza. Valeriu Gheorghita spune ca așteapta sa vada ce arata studiile stiintifice, dar si ce va decide Organizatia Mondiala a Sanatatii. ”E posibil sa se identifice anumite segmente populationale la care sa se recomande cea de-a treia doza…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, spune ca este posibil ca, pentru anumite segmente de populatie, sa fie recomandata o a treia doza de vaccin. Pana in prezent, au fost imunizati trei milioane de romani cu acest ser.

- Premierul Florin Cițu a anunțat marți schimbarea modalitații de vaccinare pentru a permite ca angajații din companiile private sa se poata vaccina la locul de munca. In plus, de miercuri, 21 aprilie, va incepe campania de vaccinare prin intermediul centrelor mobile. Am schimbat modalitatea din care…

- Valeriu Gheorghita a anuntat, marti, ca, in perioada urmatoare, vor fi identificate locurile potrivite pentru infiintarea de centre de imunizare de tip ‘drive-thru’. “Centrele de tip ‘drive thru’ (…) sunt prevazute pentru etapa a treia. In perioada urmatoare vom identifica locatiile potrivite si, eventual,…

- Romanii care s-au vaccinat cu prima doza in alte tari pot face rapelul in țara. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a spus la Digi24, ca romanii care au primit prima doza de vaccin in afara țarii vor putea face rapelul in Romania. Totodata, medicul militar a explicat…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat, pentru Libertatea, de ce Simona Halep a fost vaccinata, miercuri dimineața, cu serul Pfizer. Acesta a precizat ca tenismena a primit acest vaccin pentru ca va participa la turnee de tenis in afara Romaniei și este necesara…