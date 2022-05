Cine va putea beneficia de voucherele de 250 de lei de la Guvern?! Din iunie și pana la finele anului, persoanele singure, cele fara adapost și familiile cu venituri reduse vor putea cere de la stat tichete sociale pentru alimente de baza și mese calde, conform unui proiect de ordonanța ce a fost adoptat de Guvern in ședința de luni. Ajutorul social ar fi destinat celor pe care […] Sursa articolului: Cine va putea beneficia de voucherele de 250 de lei de la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mandatat in ședința de Guvern sa demareze negocieri pentru menținerea activitații fabricii de zahar de la Luduș, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu s-a intalnit ieri cu reprezentanții cultivatorilor de sfecla de zahar din zona Mureș. In urma discuțiilor au rezultat trei posibile variante, prin…

- Toți beneficiarii vor primi pe card, din doua in doua luni, tichete sociale in valoare de 250 de lei. Suma nu poate fi folosita decat in magazinele care au contract cu statul și doar pentru alimente de baza sau mese calde. Astfel, potrivit documentului obținut de Realitatea Plus, ar urma sa primeasca…

- Astazi, in ședința de Guvern, a fost adoptata o Ordonanța de Urgența pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale prin care se va permite finalizarea, pana la sfarșit de an, a unui nou grup la termocentrala de la Iernut, care sa furnizeze 210 megawați/h. Aceasta ordonanța prevede…

- La data de 24 martie, in jurul orei 18.20, DUMITRU MARIA, in varsta de 16 de ani a plecat de la caminul unui liceu din Cluj-Napoca, județul Cluj și nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa 1.65 m, 50 de kilograme, par brunet, ochi caprui. La momentul plecarii, aceasta purta…

- Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza ca incepand cu data de 18 martie a.c., a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 367 privind stabilirea unor conditii de asigurare a protectiei temporare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, publicata…

- Unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata mondiala de automotive, Hirschmann Automotive GMBH, a inaugurat miercuri, 16 martie, la Sanpaul, in apropiere de Targu Mures, o noua hala de productie in valoare totala de 28 milioane euro, o parte din aceasta finantare constand intr-un ajutor de stat…

- Un adolescent care a furat alcool si tigari dintr-un magazin din localitatea Moardas a fost prins cu ajutorul lui Bond, un caine special antrenat, care i-a condus pe politisti acasa la acesta, unde s-au gasit bunurile sustrase. In dimineata zilei de 17 februarie, angajata unei societati comerciale cu…

- Noua Casa 2022 va continua și in acest an, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, care a precizat ca a semnat documentele necesare. „Astazi am semnat continuarea programului. Alocarea se va menține in prima faza la nivelul de anul trecut”, a precizat Adrian Caciu, vineri, la o conferința…