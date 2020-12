Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a lansat, pe 5 noiembrie 2019, licitația pentru construirea noului pod de lânga Gara, la intersecția strazilor Oașului și Rasaritului. În urma procedurii, a fost declarata câștigatoare firma bucureșteana…

- Masurile de restricție antidepidemica ar putea fi relaxate de Craciun, dar britanicii ar putea plati ”scump” pentru asta cu o carantina de 25 de zile in ianuarie, a informat tabloidul The Sun. Proiectul autoritaților de la Londra ar urma sa fie validat saptamana viitoare.Cine are chef de petrecere in…

- Conform datelor publicate de Institutul Național de Sanatate Publica, numarul infecțiilor respiratorii este mai mic comparativ cu luna octombrie a anului 2019. Citește și: SONDAJ. Romanii, printre ultimii din lume dispusi sa se vaccineze pentru COVID In toamna anului 2019 primele cinci…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. „A fost aprobat un memorandum…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 milioane euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. “A fost aprobat un memorandum prin care…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. "A fost aprobat un memorandum prin…

- "Prin prezentul act normativ se are in vedere ca, in situatia in care sumele prevazute pentru campaniile de informare publica nu se utilizeaza integral pe categorii de furnizori de servicii media in procentele prevazute la articolul 3, sa se creeze cadrul legal pentru redistribuirea sumelor ramase…

- Romanii care vor avea febra mai mare de 37,3 grade sau vor prezenta alte simptome specifice infectiei cu noul coronavirus atunci cand vor merge la vot vor putea sa-si exercite dreptul constitutional urmand un circuit separat fata de ceilalti alegatori. Acestia vor avea la dispozitie o cabina speciala…