Constanta. Incendiu intr-o cladire dezafectata din municipiu

Incendiu in Constanta Pompierii au fost solicitati sa intervina astazi, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii oferite de ISU "Dobrogea", a izbucnit un incendiu intr o cladire dezafectata, situata pe bulevardul Aurel Vlaicu. Misiunea este in dinamica. Sursa foto cu rol… [citeste mai departe]