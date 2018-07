Pe 18 mai, Razvan Simion si Dani Otil anuntau ca renunta la posturile de prezentatori ai emisiunii „X Factor”, de la Antena 1, dupa sapte ani de colaborare. Filmarile bat la usa, sezonul nou sta sa inceapa, asa ca Antena 1 a trebuit sa rezolve si problema prezentatorului de la „X Factor”, dupa ce aceștia […] Articolul Cine va prezenta „X-Factor” in locul lui Razvan si Dani! apare prima data in AM Press .