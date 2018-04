Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Statistica a publicat o lucrare referitoare la numarul pensionarilor și la pensia minima. Lucrarea poate fi citita aici , dar nu voi insista asupra datelor incluse in cercetare, ci asupra altei probleme, mult mai grave: starea deplorabila a sistemului de pensii și vulnerabilizarea lui in forma…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, sa recunoasca, in numele Guvernului Romaniei, eșecul usturator al „Revoluției fiscale“. Acest fapt este consfințit de cifrele oficiale privind deficitul bugetar inregistrat pe primele doua luni ale anului…

- Pentru plata de catre Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a SRI a pensiilor speciale Statul a scos din buzunar nu mai putin de 585 milioane de lei in anul 2017, cu peste 41% mai mult decat in 2016. Pensia speciala medie, platita de Casa de Pensii a SRI in 2017, a depasit 5100 de lei brut si este cu 22%…

- Romania are crestere economica peste potential, dar este preocupant faptul ca, in aceste conditii, deficitul bugetar si cel structural nu scad, ci cresc, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a Senatului."Noi,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis COD PORTOCALIU de temperaturi extrem de scazute pentru judetele Regiunii Nord-Est. De altfel, avertizarea vizeaza in totalitate Moldova si Muntenia, plus judetele transilvane Harghita, Covasna si Brasov, in timp ce pentru restul Transilvaniei s-a…

- Incepand de duminica dimineata, va intra in vigoare o avertizare cod galben de ger, valabila in toata țara. Meteorologii anunța ca saptamana viitoare se vor inregistra temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod…

- "PSD-ul va majora punctul de pensie. Eu am intrebat intotdeauna cu ce bani se va realiza aceasta majorare. Anul trecut s-au luat banii de la investiții, de la dezvoltare și transporturi și s-au dat la pensii și salarii. Cred ca și in acest an se va intampla la fel. Diferența uriașa dintre pensiile…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…