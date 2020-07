Cine va plăti datoria europeană? “Marile întreprinderi internaționale", răspunde Macron Cele 27 de state membre au ajuns la acord pe un plan de relansare de 750 de miliarde de euro, compus din împrumuturi rambursabile și din subvenții directe. Deși acordul se bazeaza pe mutualizarea datoriei, fiecare țara trebuie sa suporte efortul de rambursare pentru a evita un scenariu de faliment. La emisiunea 20H de pe TF1, Emmanuel Macron a dorit sa-i linișteasca pe francezi, potrivit La Tribune și Le Monde, citate de Rador.



“Nu contribuabilul francez&" va rambursa datoria europeana emisa în comun pentru a finanța planul de relansare de 750 de miliarde de euro, ci “marile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

