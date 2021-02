Cine va ocupa cel mai frumos post din lume pentru un arheolog Actualul director al sitului arheologic italian de la Paestum, germanul Gabriel Zuchtriegel, va prelua conducerea sitului antic Pompei, clasat de UNESCO in patrimoniul umanitatii. Anunțul a fost facut de ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, potrivit AFP. Noul director a primit de la Franceschini “cele mai bune urari de succes lui Gabriel Zuchtriegel, care renunta la munca sa extrem de pozitiva de la Paestum pentru o misiune entuziasmanta: cel mai frumos post din lume pentru un arheolog“. In 2017, Consiliul de Stat, jurisdictia administrativa suprema din Italia, a decis ca un cetatean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

