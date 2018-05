Stiri pe aceeasi tema

- Preotul anglican, in varsta de 79 de ani, parasit de modelul de origine romana, cu 50 de ani mai tanar a anunțat ca s-a impacat cu Florin Marin. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Ba chiar Philip Clements este hotarat sa-l treaca in testament, ca unic […] The post…

- Ionela Prodan s-a stins din viața in urma cu o saptamana, iar toata lumea se intreaba ce se intampla cu averea ei, evaluata la cateva milioane de euro. Potrivit unor surse, se pare ca Anca i-a cedat totul Anamariei Prodan, deoarece este sora mai mare și știe cel mai bine cum s-o managerieze. „Anca,…

- Viața artistei Ionela Prodan s-a imparțit intre scena și familie. Tot viața a pus-o la incercare in repetate randuri, trecand peste moarte de mai multe ori. Tatal ei s-a stins cu doua luni inainte ca ea sa se nasca. A ramas vaduva inainte ca fetele ei sa atinga pragul majoratului. Cu toate astea, doamna…

- Printesa Marina Sturdza, descendenta a doua familii boierești, si-a lasat prin testament o parte din avere copiilor si bolnavilor din România. Prințesa a murit în octombrie anul trecut, la vârsta de 65 de ani.

- Ionela Prodan și-a facut testamentul, in urma cu ceva timp. Cantareața de muzica populara se afla in continuare in stare grava la spital. Prognosticul medicilor este unul rezervat. Cele doua fiice, Anamaria și Anca, dar și nepoții artistei sunt alaturi de ea și se roaga sa-și revina. Ionela Prodan…

- Cornel Galeș a vorbit despre averea Ilenei Ciuculete, dar și despre relația pe care a avut-o cu regretata artista. Acesta susține ca intrei ei doi a fost „o dragoste matura” și, chiar daca a inșelat-o, lucrurile intre ei erau foarte clare și simple. „Lucrurile sunt foarte simple. Intre mine și Ileana…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…