Cine va moderniza străzile din Craiova cu 50 de milioane de euro? Cine va moderniza strazile din Craiova cu 50 de milioane de euro? Primaria Craiova a trecut la analiza ofertelor primite pentru noul acord cadru pe patru ani privind modernizarea strazilor din municipiu, in special a celor de la periferie, care nu au vazut niciodata asfaltul. Vorbim aici de un acord-cadru care presupune nu doar execuția lucrarilor de modernizare și reabilitare a strazilor, trotuarelor și aleilor din Craiova, ci și serviciile aferente de proiectare, verificare tehnica de calitate și asistența din partea proiectantului. O licitație la pachet unde municipalitatea s-a aratat dispusa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

