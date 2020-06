Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vin din tari cu un numar mic de cazuri noi de COVID-19 raportat la milionul de locuitori vor putea fi exceptate, din 15 iunie, de la obligativitatea carantinei sau izolarii la domiciliu, a anuntat vineri Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.

- „Persoanele care au stat mai mult de 14 zile, cumulativ, in una dintre aceste țari exceptate vor fi la randul lor exceptate de masura carantinarii și izolarii la domiciliu. Acesta masura va permite practic romanilor sa calatoreasca in țari considerate cu un risc scazut de raspandire a infecțiilor cu…

- Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare care prevede alocarea a 600 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor de carantina din aceasta perioada si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, anunța MEDIAFAX."O alocare extrem…

- Numarul persoanelor aflate in carantina in judetul Dolj a scazut in ultimele trei zile de la 1.150 la 1.037 persoane, iar in ceea ce priveste persoanele aflate in izolare, numarul acestora a scazut de la 3.027 la 2.601, a informat vineri Prefectura, potrivit Agerpres.Astfel, numarul persoanelor…

- Cinci barbați din Ianca, județul Braila, au fost amendați și vor trebui sa stea izolați la domiciliu timp de 14 zile dupa ce au mers la o petrecere data de un prieten de al lor care se afla deja in izolare.Petrecerea a fost organizata in urma cu doua zile in casa unui barbat de 40 de ani fața de care…

- Conform datelor Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, la ora 9 dimineața, situația persoanelor din județ afectate de masurile de carantina sau izolare se prezenta dupa cum urmeaza: -persoane monitorizate de DSP, aflate in izolare la domiciliu: 8144; -persoane care au finalizat perioada de 14 zile…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat marți seara ca incepand de miercuri, 25 martie 2020, ora 12:00, toate persoanele care vin din strainatate in Romania vor ramane, dupa caz, in izolare sau carantina.

- Persoanele fizice autorizate care si-au intrerupt activitatea pe perioada starii de urgenta vor beneficia de o indemnizatie fixa la nivelul unui salariu minim brut, a declarat luni seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, care a precizat ca marti se va desfasura o noua sedinta de lucru a Grupului…