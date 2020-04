Cine va mai beneficia de șomaj tehnic, dupa data de 15 mai. Orban: Gandim posibile masuri de protejare a angajatilor la locul de munca sau in relația cu clientii Premierul Ludovic Orban a declarat ca firmele care vor ramane sub masurile de restrictie a activitatii vor beneficia in continuare de plata somajului tehnic pentru angajati si dupa data de 15 mai. "Deci, pentru firmele care vor fi sub măsurile de restricţie a activităţii normal că vom continua plata şomajului tehnic, pentru că angajaţii lor nu pot fi reangajaţi, atât timp cât firma…