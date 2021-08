Cine va gestiona comunicarea cu presa în noua misiune din Grecia a pompierilor români Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, lt. Alin Galeata, va participa la noua misiune de stingere a incendiilor din Grecia va participa si va gestiona comunicarea de la fata locului cu jurnalistii eleni si romani cu privire la misiunile zilnice. Potrivit ISU Suceava, Alin Galeata, in calitate de ofiter de presa, face parte din echipa de coordonare si conducerea misiunii. La Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpan, a avut loc, vineri, revista de front a detasamentelor de pompieri inainte de plecarea intr-o noua misiune de stingere a incendiilor din Grecia. Misiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trimis in Grecia 142 de pompieri , opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de interventie, precum si alte mijloace de sprijin logistic, printre care o drona care poate fi folosita pentru survolarea zonelor…

- ANM a emis noi avertizari de vreme extrema. Meteorologii anunța cod portocaliu de canicula in opt județe și in Capitala și cod galben in alte 25 de județe. Atenționarea de canicula intra in vigoare de vineri, de la ora 10, și este valabila pana duminica. Potrivit ANM, sunt vizate de avertizarea Cod…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj,…

- Meteorologii au emis luni o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic valabila in 34 de județe din țara pana sambata. Potrivit ANM, sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj,…

- Meteorologii au emis, pentru luni, o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic accentuat, pentru Bucuresti si 20 de judete din Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, in timp ce in restul tarii va fi valabila o avertizare de ploi torentiale, vant puternic, vijelii si grindina.…

- Meteo 24 iunie. Cod rosu de canicula Potrivit ANM, Codul rosu este valabil joi si vineri in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures. In aceste zone se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse…

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat, in Romania, 127 de cazuri noi de coronavirus, iar cinci romani au murit. Pana sambata, au fost confirmate 1.079.657 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 1.044.000 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Codul portocaliu de inundatii vizeaza rauri din 12 judete situate in sud-vestul, centrul si nord-estul tarii și este valabil de joi, 27 mai, ora 17:00, si pana sambata, ora 12:00. Codul galben este pentru cursuri de apa din 33 de judete, care va expira sambata, la ora 24:00, a anunțat Institutul National…