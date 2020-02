Cine va furniza Craiovei cele 16 autobuze electrice? Pentru cele 16 autobuze electrice scoase la licitatie de Primaria Craiova, la pachet cu 16 statii de incarcare lenta si patru de incarcare rapida, se vor bate doua firme din strainatate. Asta dupa ce procedura de achizitie demarata vara trecuta a fost anulata la sfarsitul anului, singura oferta primita fiind considerata neconforma. Era vorba de oferta depusa de firma poloneza Solaris Bus & Coach, respinsa pentru ca era „incompleta și nu satisfacea in mod corespunzator toate cerințele din caietul de sarcini“. Licitatia a fost reluata in ianuarie, iar ofertele s-au primit pana la 25 februarie. De… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O situație la limita legii penale a fost scoasa la iveala la Spitalul Judetean de Urgența (SJU) din Pitești dupa un control al Curții de Conturi. Instituția nu a achitat contribuțiile sociale pentru mai...

- Numarul romanilor uciși de gripa crește de la o zi la alta. .Ultima victima, un barbat in varsta de 62 de ani.Acesta se afla la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta din Bistrita in stare grava și nu era vaccinat.Este cel de-al treilea deces inregistrat la Spitalul Judetean de Urgeneta…

- Medicul coordonator al programului la nivelul Spitalului Județean de Urgența considera ca numarul pacientelor este mic, raportat la populația feminina din județ. Incepand cu anul 2013, programul național de screening pentru cancerul de col uterin se deruleaza și la nivelul județului Buzau, in cadrul…

- UPDATE – Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- De Craciun, in dotarea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bistrița a intrat inca un aparat de ultima tehnologie, destinat nou-nascuților prematuri sau cu insuficiența respiratorie din Secția Neonatologie. Investiția depașește 30.000 de euro. „Moș Craciun a adus un cadou neprețuit nou-nascuților fragili…

- Raed Arafat a declarat, la Marius Tuca Show, ca la orice situație de urgența este pus in centrul operațiunii astfel incat sa poarte intreaga vina pentru intervenție. „Am ajuns sa fiu vinovat și pentru Caracal, unde nu am avut competența”, spune Arafat, potrivit MEDIAFAX.„Problema noastra,…

- De astazi, cei doi pacienți se vor putea deplasa mai ușor datorita unor scutere electrice primite in dar la Spitalul Județean de Urgența. Aseara, Moș Craciun a ajuns la Buzau, facand primul popas la Muzeul Județean, unde a fost intampinat de zeci de copii. Vizita face parte din programul Decembrie…

- Un barbat care a suferit arsuri de gradul II si III pe aproape 55% din suprafata corpului, in urma unui accident de munca, urmeaza a fi transportat cu avionul la Viena, a precizat, marti, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, dr. Vasile Pop.