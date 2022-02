Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat, intr-un mesaj adresat natiunii in ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, ar trebui sa fie regina consoarta atunci cand printul o va urma la tron, a transmis AFP. Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat aceasta “dorinta sincera”, intr-un […] The post Cine va fi regina consoarta, dupa Elisabeta a II-a. Regina Marii Britanii, mesaj emoționant la Jubileul sau de Platina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .