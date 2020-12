Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca Romania și intreaga lume are o șansa istorica de a scapa de pandemia de coronavirus. Gheorghița a anunțat cine va fi prima persoana vaccinata in Romania. „Noi, ca strategie, am prevazut in prima etapa personalul…

- In țarile care au inceput deja campaniile de vaccinare - Statele Unite, de pilda - prima persoana care s-a vaccinat a fost un cadru medical. In Marea Britanie, a fost o persoana varstnica. In Israel, a fost chiar prim-ministrul. Strategiile au fost diferite.

- ”Exista o șansa mare ca primul vaccin sa fie aprobat de Autoritatea Europeana chiar inainte de Craciun și pana de Revelion sa fie distribuita prima șarja. Din informațiile pe care le avem, va fi o prima tranșa simbolica de 10.000 de doze, care ajung pentru 5.000 de persoane. Urmatoarea tranșa este așteptata…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a anunțat, miercuri, ca sunt șanse destul de mari ca primul vaccin impotriva coronavirus sa fie aprobat inainte de Craciun. Șeful statului a mai spus ca inițial vor fi vaccinați medicii si personalul medico-social, urmand persoanele din categoriile de risc.„Exista…

- Valeriu Gheorghita va coordona campania de vaccinare anti Covid la nivel national Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis Medicul are 38 de ani si este absolvent al UMF Targu Mures Postdoctoratul l a efectuat in cadrul unui proiect, unde a fost implicata si Universitatea Ovidius Constanta In sectiunea…

- Medicul Valeriu Gheorghita de la Spitalul Militar Central va fi coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel national. Anuntul a fost facut de presedintele Klaus Iohannis intr-o conferinta de presa.

