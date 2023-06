Stiri pe aceeasi tema

- Pana la inceputul saptamanii viitoare am putea avea și un nou executiv in frunte cu, cel mai probabil, Marcel Ciolacu, asta pentru ca - spun sursele Realitatea PLUS - premierul Nicolae Ciuca și-ar putea depune mandatul chiar vinerea aceasta, urmand ca mai apoi, in zilele urmatoare, sa aiba loc toate…

- Un nou scandal mocnește in coaliția de guvernare. In timp ce rotativa a fost pusa pe pauza din cauza grevei profesorilor, cel puțin in declarațiile publice, in realitate se duc negocieri dure. PSD amenința cu alegeri anticipate daca Marcel Ciolacu nu ajunge la Palatul Victoria. Au și un termen: finalul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca nu iși va depune mandatul pana cand nu va ajunge la un acord cu sindicatele din Invatamant privind incetarea grevei generale. „Astazi ar fi trebuit sa-mi depun mandatul in conditiile in care situatia se mentinea la un anumit echilibru. (…) Dupa discutiile…

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a confirmat vineri seara, 19 mai, pentru Libertatea, ca liderii UDMR au plecat nervoși din ultima ședința de coaliție, dar a adaugat ca sunt dispuși sa revina la masa negocierilor cu PSD și PNL. „Daca nu se respecta protocolul inițial, asta are riscuri majore…

- PNL si PSD forteaza mana UDMR sa renunte la doua din cele trei ministere pe care le detine in Guvern. In negocierile pentru formarea noului cabinet, liberalii si social-democratii au trecut la pozitii de forta si le-au lasat maghiarilor optiunea de a guverna cu mai putine functii sau de a pleca. "Noi…

- Negocieri cu scantei, in Coaliție, inainte de rotativa premierilor. UDMR pare sa nu cedeze nimic, surse declarand ca liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a ieșit tradind ușa. ​​Negocierile din Coaliție pentru noul guvern pe care Klaus Iohannis le vrea terminate saptamana viitoare au atins un punct de…

- "Nu. Voi insista sa il pastrez pe Sorin Grindeau", a raspuns Ciolacu, intrebat fiind daca isi doreste continuitate la Transporturi si daca va insista pe acest subiect in cadrul discutiilor din interiorul Coalitiei. Marți, in presa au aparut informații pe surse potrivit carora lideri marcanți ai PSD…

- Marcel Bolos a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, ce se intampla la rotativa cu Ministerul Proiectelor Europene, dorit de PSD. ”Asta va decide coalitia. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este al lor, conform portocolului incheiat”, a afirmat Bolos. Potrivit acestuia, structura viitorului…