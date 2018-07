Cine va fi noul procuror sef al DNA. Ce a spus ministrul Tudorel Toader despre cei patru candidati inscrisi

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu este "obligatoriu" sa desemneze pe unul dintre cei patru procurori inscrisi la selectia pentru sefia DNA, procedura putand fi reluata. "Mai este o problema. Noi avem patru candidati. Dar nu inseamna ca obligatoriu trebuie sa desemnam unul dintre…

- T. Toader: nu este obligatoriu selectarea unuia dintre cei 4 candidati Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu este "obligatoriu" sa desemneze pe unul dintre cei patru procurori înscrisi la selectia pentru sefia DNA, procedura putând fi reluata. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca nu este "obligatoriu" sa desemneze pe unul dintre cei patru procurori inscrisi la selectia pentru sefia DNA, procedura putand fi reluata. "Mai este o problema. Noi avem patru candidati. Dar nu inseamna ca obligatoriu trebuie sa desemnam unul dintre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat faptul ca pana in prezent s-au inscris patru candidati pentru functia de sef al DNA, precizand ca termenul de depunere a cererilor expira luni, la ora 17:30. Toader a refuzat sa spuna cine are sanse, subliniind ca toti sunt „valorosi”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face, luni seara, noi precizari legate de modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala, el aratand ca Ministerul Justitiei a elaborat, iar Guvernul a adoptat si a trimis Parlamentului dupa proiecte de lege pentru modificarea Codurilor in acord…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei."24 mai 2018 -…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are un mesaj virulent pentru procurorii de la Brașov, care spuneau ca trebuie ignorate deciziile Curții Constituționale pe legile justiției, pana vine un raspuns de la Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției le explica ca inclusiv procurorii sunt nevoiți sa…

- Ministrul Justitiei a spus miercuri, la „Ora Guvernului”, ca el nu poate sesiza Comisia de la Venetia, deoarece nu are dreptul legal si procedural sa faca asta. Totodata, intrebat de ce a cerut revocarea procurorului-sef al DNA si nu a cerut si revocarea presedintelui Comisiei care a modificat legile…