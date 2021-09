Demisia ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Nechita Oros, etichetat ca fiind omul impus și susținut de Ludovic Orban, a facut ca tabara Cițu sa propuna un nou ministru. Potrivit informațiilor noastre cele mai mari șanse sa ocupe fotoliul de ministru al Agriculturii le are senatorul PNL de Galați, George Scarlat, in prezent presedintele Comisiei pentru agricultura din Senat. Trebuie precizat ca acesta a fost secretar de stat la Ministerul Agriculturii in guvernarea Orban. The post Cine va fi noul ministru al Agriculturii appeared first on Puterea.ro .