Pentru urmatorii cinci ani, PSD va avea in Parlamentul European un nou lider de grup, care va fi ales dintre cei zece eurodeputați trimiși la Bruxelles dupa alegerile din 9 iunie 2024. Printre cei zece europarlamentari trimiși de PSD la Bruxelles dupa alegerile din 9 iunie 2024 se numara și Dan Nica, fost ministru al […] The post Cine va fi noul lider de grup al europarlamentarilor PSD de la Bruxelles appeared first on Puterea.ro .