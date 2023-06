Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru fermieri. Șeful APIA a precizat ca instituția va continua sa elibereze adeverințele necesare accesarii de credite bancare. Beneficiarii vor avea parte de sumele care li se cuvin mai repede. Cardurile se vor alimenta saptamana viitoare Adrian Pintea, directorul general al Agenției de…

- Petre Daea a fost zburat de la conducerea Ministerului Agriculturii de catre Marcel Ciolacu, dar l-a rugat pe noul premier sa ii faca o favoare. Petre Daea a fost demis de la conducerea Ministerului Agriculturii și in locul sau a fost impus Florin-Ionuț Barbu, nepotul baronului PSD de Olt, Paul Stanescu.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.…

- Acuzații grave la adresa ministrului agriculturii, Petre Daea care s-ar fi dus alaturi de soția sa la Consiliul de miniștri de la Bruxelles.Totodata, la momentul actual, aceasta ar acupa o funcție de conducere in cadrul APIA. Lucrurile acestea au fost scoase la iveala de Eugen Teodorovici, fost ministru…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2023. Suma autorizata la plata…

- Peste 1.000 de angajați APIA de la centrele locale protesteaza, joi, la Guvern, incepand cu ora 11.00 pana la ora 14.00, a anunțat Sindicatul National APIA, principala revendicare fiind uniformizarea salariilor. Angajații din țara sunt nemulțumiți de faptul ca au salarii mai mici decat personalul de…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, are zilele numarate in fruntea ministerului și deja in PSD se cam știe cine o sa ii ia locul. Ministrul Petre Daea a devenit in ultima vremea oaia neagra a cabinetului Ciuca, dar mai ales a PSD, ca urmare a scandalurilor privind cerealele din…

- Peste 148.000 de fermieri afectati de seceta pedologica, pe o suprafata de circa 1,11 milioane hectare de culturi infiintate in primavara anului 2022, vor beneficia de un ajutor de stat sub forma unui grant in valoare de 869,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site-ul Ministerului…