Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu (52 de ani), fostul mare internațional, a vorbit despre decizia celor de la FCSB de a-l numi capitan pe Florinel Coman (24 de ani). Fostul atacant al Stelei considera ca Florinel este singurul lider ramas in vestiarul lui FCSB, odata cu plecarea lui Florin Tanase (27 de ani) la Shanghai…

- Florinel Coman (24 de ani) va fi noul capitan al celor de la FCSB. Preia banderola de la Florin Tanase (27 de ani). Transferul lui Florin Tanase in China, la Shanghai Port, a eliberat banderola de capitan la FCSB. Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a dezvaluit ca Florinel Coman le-a…

- Managerul general Mihai Stoica anunțase ca noua poziție a lui Octavian Popescu la FCSB va fi cea de inter, insa Gigi Becali nu e de acord sa-l mute din poziția de atacant lateral stanga, rol in care il vede și antrenorul Toni Petrea. Pe toata durata pauzei de vara, managerul general al vicecampioanei…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), i-a criticat pe Darius Olaru si Octavian Popescu dupa meciul disputat duminica seara, cu Universitatea Cluj, scor 1-1. Omul de afaceri a declarat ca jucatorii s-au crezut vedete. Gigi Becali s-a aratat deranjat ca Olaru a pus rezultatul pe seama arbitrajului.…

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, regreta retrogradarea rivalei Dinamo. Oficialul vicecampioanei se bucura insa ca FCSB va avea derby-uri cu Rapid. „Mi-as fi dorit din toata inima derby-uri cu Dinamo la fel ca anul trecut. Acum, sigur ca fotbalul romanesc e mai sarac, dar bine ca…

- Mihai Stoica a anunțat ca Octavian Popescu va trece inter la FCSB, in sistemul 4-3-3, pentru ca in poziția lui favorita, atacant lateral stanga, va fi folosit Florinel Coman, argumentul fiind ca „nu ne putem bate joc de Florinel, e singurul post pe care a dat randament". FCSB a facut achiziții in defensiva,…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica (57 de ani), a anuntat ca jucatorul Rachid Bouhenna (30 de ani) a semnat cu vicecampioana, iar acesta va fi prezentat oficial, marti. Fundasul central a fost transferat liber de contract dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. „Bouhenna a semnat in seara aceasta…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei va juca, in perioada 4-14 iunie, 4 meciuri in Nations League. Printre cei 30 de jucatori convocați de selecționerul Edward Iordanescu, care este la debtul lui pe banca Romaniei in meciurile oficiale, se afla și fundașul aiudean Andrei Rațiu de la Huesca. Chiar daca…