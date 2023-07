Marius Budai a demisionat in urma scandalului legat de neregulile gasite in azilele din judetul Ilfov. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca este un gest de onoare. Viitorul ministru al Muncii va fi numit de PSD lunea viitoare, cand va fi organizata o ședința a Consiliului Politic Național. Marian Neacșu, interimar la Ministerul Muncii Vicepremierul […] The post Cine va fi ministrul Muncii in locul lui Marius Budai. Social-democratii ar fi luat deja decizia first appeared on Ziarul National .