- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, pentru ca nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”.Interimar va fi Lucian Bode. „Nu accept pe nimeni in Guvern care sa șantajeze”, a spus premierul,dar a adaugat un mesaj in care aproape roaga USR sa nu iasa de…

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru de Finante, a anuntat Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a semnat decretul privind desemnarea premierului Florin Citu ca ministru interimar al Finantelor.…