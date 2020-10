Cine va fi dat afară din Primăria Constanței? Anunțul noului primar Primarul ales al Constanței, Vergil Chițac, anunța ca va profesionaliza Primaria și ii va da afara pe cei care au incalcat legea și care nu și-au facut treaba. Chitac a facut precizarile pe pagina sa de Facebook, dupa ce, conform acestuia, au inceput sa circule fel de fel de informatii referitor la ce va face cand va prelua mandatul de primar al Constantei. “Dragii mei, pentru ca circula fel de fel de informatii sub forma de barfa, as vrea sa fac cateva remarci: 1. Se zvoneste ca voi concedia foarte multi functionari din Primarie. Fals. Vor pleca cei care au incalcat legea si cei care nu si-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cred in buna credinta a oamenilor ldquo;Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta pentru urmatorii patru ani, a postat in mediul online urmatorul mesaj: Dragii mei, pentru ca circula fel de fel de informatii sub forma de barfa, as vrea sa fac cateva remarci: 1. Se zvoneste ca voi concedia foarte…

- Curg mesajele pe pagina de Facebook a noului primar al Constantei, amiracul Vergil Chitac (PNL). Oamenii se intrec sa-l felicite, dar ii amintesc de ce l-au votat sau de ce nu l-au votat si il indeamna sa treaca urgent la treaba, chiar „de azi“, pentru ca orasul sufera.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a votat la legerile locale in localitatea ilfoveana Popesti-Leordeni. Dupa ce și-a exprimat dreptul electoral, Ionel Danca a transmis un mesaj pe Facebook in care a afirmat ca a votat pentru a scapa de mizeria primarilor si baronilor care au tinut multi ani…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca va participa la dezbateri cu contracandidații sai la Primaria Capitalei numai daca aceștia vor prezenta public teste covid și antidrog la zi. ”Cu toata dragostea particip la toate dezbaterile daca onor contracandidații mei prezinta public testele…

- Serviciul Roman de Informații face angajari și vizeaza inclusiv persoane fara studii superioare, dar care trebuie sa cunoasca foarte bine o limba straina, dar mai rar folosita. Anunțul a fost postat inclusiv pe Facebook, acolo unde a adunat sute de aprecieri. Concret, SRI angajeaza personal cu studii…

- Ne e dor sa va vedem in teatru, dragii noștri spectatori! Este mesajul plasat pe pagina de Facebook al Teatrului Național ”Mihai Eminescu”. Oamenii de cultura au atașat mai multe imagini cu sala teatrului, unde in locul spectatorilor au fost aranjate costume din spectacole. ”Costumele spectacolelor…

- Primarul din Ciugud, Gheorghe Damian, a reacționat dupa comunicatul de miercuri al președintelui executiv al PNL Alba, Ion Dumitrel, in care acesta a anunțat ca liberalii nu vor nominaliza un candidat la primaria comunei. Damian a anunțat pe contul sau de Facebook ca nu se inscrie in nici un partid…