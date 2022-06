Stiri pe aceeasi tema

- Kathleen Ann Kavalec a fost nominalizata de Joe Biden ca ambasador extraordinar și plenipotențiar in Romania, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit stiri.tvr.ro. Kathleen Ann Kavalec a lucrat ca ofițer pentru afaceri culturale la Ambasada SUA din București, a fost consilier politic la Ambasada SUA din…

- Kathleen Ann Kavalec este membra a Inaltului Serviciu de Afaceri Externe cu rang de ministru-consilier și ocupa in prezent funcția de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) in Bosnia și Herțegovina, detașata de la Departamentul de Stat din amul 2019. Anterior, a…

- Lituania a devenit prima tara care a decis sa renunte complet la importurile de energie din Rusia, din solidaritate pentru Ucraina. Lituania nu va mai importa energie din Rusia incepand de duminica. Ministrul Energiei, Dainius Kreivys a declarat ca achizitiile de petrol, gaze si electricitate de la…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- In dialogul cu soția lui Joe Biden, care a avut loc sambata dimineața, 7 mai, la sediul ambasadei SUA la București, Madalina Turza a pus accent pe asistența psihologica acordata refugiaților afectați de razboiul declanșat de Rusia, a transmis partidul condus de premierul PNL Nicolae Ciuca.„Maria Madalina…

- Rusia a respins propunerea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a introduce o ”pauza umanitara de Paște” in Ucraina. Anunțul a fost facut de reprezentantul Permanent al Ucrainei la ONU, Serhi Kislitsia, pe Twitter . ”Poziția Fuhrerului din Moscova a fost anunțata la Consiliul de Securitate”,…

- Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care…

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…