- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit Statelor Unite(SUA) pentru sprijin, in special cel militar acordat, cand țara și-a sarbatorit Ziua Independenței marți (4 iulie), potrivit Reuters. Adresandu-se publicului sau american in engleza, el a spus ca, avand sprijinul SUA, Ucraina „a aprins…

- Sezonul alegerilor este pe cale sa inceapa din nou in Statele Unite, in condițiile in care ne apropiem de startul dezbaterilor pentru alegerile preliminare ale celor doua partide. Noua republicani și doi democrați spera sa-i ia locul lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024.

- „Vom inceta eliminarea continutului cu afirmatii nefondate de frauda pe scara larga, erori sau probleme care au aparut in timpul alegerilor prezidentiale din 2020”, a spus platforma Google pe blogul sau. „Capacitatea de a dezbate liber ideile politice, chiar si cele care sunt controversate sau bazate…

- Doua treimi din alegatorii americani considera ca nici democratul Joe Biden, nici republicanul Donald Trump nu ar trebui sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor din Statele Unite, indica un sondaj de opinie Reuters/Ipsos publicat marti.

- Controversatul Robert Kennedy Jr., nepotul presedintelui american „JFK” asasinat in 1963, a anuntat miercuri ca este candidat la alegerile prezidențiale din SUA din 2024, relateaza AFP. „Imi anunt candidatura la investitura democrata”, a afirmat sexagenarul, ale carui sanse de reusita sunt limitate,…

- Președintele american Joe Biden a afirmat luni ca are de gand sa candideze la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024, insa a precizat ca nu este gata sa anunțe acest lucru, relateaza Reuters.

- Anchetatorii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-au pus oficial sub acuzare pe Evan Gershkovich pentru spionaj, insa reporterul de la Wall Street Journal, arestat saptamana trecuta, neaga acuzațiile și spune ca a lucrat ca jurnalist, relateaza vineri agențiile ruse de presa, potrivit…