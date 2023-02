Stiri pe aceeasi tema

- Crin Bologa (DNA) și Gabriela Scutea (Parchetul General) urmeaza sa fie inlocuiți de Marius Voineag, respectiv Alex Florența, potrivit anunțului facut luni, 27 februarie, de ministerul Justiției.Potrivit comunicatului instituției conduse de ministrul Catalin Predoiu, propunerile pentru funcția de Procuror…

- Ministrul Justiției a anunțat ca susține alți procurori care sa preia conducerea celor mai importante parchete de la noi din țara, care au dosare grele de instrumentat și de trimis in judecata. In locul lui Crin Bologa vine un alt procuror. De asemenea, Gabriela Scutea va pleca de la Parchetul General…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- USR a anuntat luni, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe Catalin Predoiu, dupa ce acesta a declarat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. ”In sfarsit am reusit sa obtinem ca Senatul Romaniei…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, va da explicații in Parlament, la Ora Guvernului, la solicitarea senatorilor USR. Predoiu va trebui sa spuna despre implicarea pe care a avut-o in cazul dosarului fostului soț al fostei șefe a DIICOT, Giorgiana Hosu, de la Curtea de Apel București, despre care a…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat, sambata, in emisiunea Insider politic de la Prima TV ca se pregatesc interviurile pentru ocuparea posturilor de procurori șefi la DNA și DIICOT, mandatele actualilor șefi expirand in februarie-martie. Intrebat despre Direcția Naționala Anticorupție, ca…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…