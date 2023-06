Stiri pe aceeasi tema

- PSD il propune pentru postul de ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) pe Bogdan-Gruia Ivan, potrivit listei de miniștri nominalizați de partidul premierului Marcel Ciolacu.

- Premiera pentru serviciile de urgenta din Europa: Romania urmeaza sa devina prima țara, unde toate cladirile de blocuri nou construite vor trebui sa fie cartografiate 3D, astfel incat sa fie ușurat accesul fortelor de intervenție de urgența la locul precis identificat prin 112. Vineri, Guvernul Romaniei…

- Contul de Facebook al jurnalistului Moise Guran a fost spart de hackeri saptamanile trecute, iar pentru recuperarea parolei gazetarul susține ca a apelat, printr-un SMS, inclusiv la ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, care „avea totuși un contact la Facebook”, dupa cum…

- Anul 2023 a inceput in forta pe piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A), valoarea estimata de la an la an a activitatii locale inregistrand o evolutie pana la 2,5 miliarde dolari, fata de 1,9 miliarde dolari in T1 2022, datorita unei cresteri cu 53% a valorii tranzactiilor facute publice,…

- Asociația Romana pentru Smart City (ARSC) a organizat in data de 30 martie, cea de-a șaptea ediție a Galei Smart City Industry Awards, eveniment dedicat dezvoltarii orașelor inteligente din Romania. Gala a avut loc in foaierul salii de plen „Regele Mihai I“ din Palatul Parlamentului, sub patronajul…

- Palatul Parlamentului a gazduit cea de-a VII-a editie a Galei Smart City Industry Awards, un eveniment de excepție organizat de Asociatia Romana Smart City - ARSC, sub patronajul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Au luat cuvantul in deschidere Sebastian Burduja, Ministrul Cercetarii,…

- ​Lansat ca o mare realizare romaneasca, robotul ION nu vorbește cu nimeni. Nici macar cu premierul Nicolae Ciuca, momentul de la guvern fiind unul regizat. „Acumuleaza date, e in perioada de invațare”, a explicat ministrul digitalizarii Sebastian Burduja, intrebat la Digi 24 daca ION raspunde la vreun…