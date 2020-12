Cine va conduce comisiile parlamentare de la Senat In sedinta de plen a Senatului s-a adoptat ieri componența comisiilor parlamentare. Astfel, reprezentantii PSD vor detine presedintia a opt comisii, reprezentantii PNL vor avea sapte comisii; USR PLUS – patru comisii; UDMR – doua comisii si AUR doua comisii. Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari– presedinte: Iulia Scantei (PNL)– vicepresedinte: Simona Spataru (USR PLUS)– secretar: Laura Fulgeanu (PSD) Comisia pentru constitutionalitate– presedinte: Ion Rujan (PSD)– vicepresedinte: Sorin Mateescu (AUR)– secretar: Cristian Niculescu-Tagarlas (PNL) Comisia pentru buget, finante,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

