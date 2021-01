Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 3 ian – Sputnik. Inceput sub auspicii internaționale complicate, anul 2021 poate aduce o mare lovitura, care ar afecta in felurite moduri situația din Europa: ruperea Regatului Unit! Mai precis, independența Scoției. © AP Photo / Francisco SecoBrexitul la final: s-au semnat tratatele!…

- Consiliul Permanent al Uniunii a decis asupra persoanelor desemnate pentru funcțiile de miniștri. Consiliul permanent i-a votat pe Kelemen Hunor pentru funcția de viceprim-ministru, Cseke Attila pentru funcția de ministru desemnat al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației,…

- Presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, Florin Jianu, a fost ales ca membru al Consiliului Consultativ al Facultatii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti pentru perioada 2020-2024, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Astfel, Florin Jianu…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 DE PE O ZI PE ALTA ■ DEMISIA LUI CLAUDIU IORDACHE" Dupa Sevardnadze, iata ca si Claudiu Iordache demisioneaza, din toate functiile si calitatile, pe care le detinea. Isteria timisoreana este contaminanta, chiar daca Iordache n-a mai strigat,…

- Cristian Busu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei si fost presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, anunța agerpres .Potrivit unui comunicat al Parchetului,…

- Guvernul Romaniei a adoptat un memorandum privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa din țara vecina, scrie Agerpres.

- „Rotonda personalitaților buzoiene” din Parcul Crang s-a imbogațit, miercuri, cu un nou stejar ce poarta numele unui alt buzoian de marca. Este vorba despre profesor universitar doctor Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) București, care a fost invitat de primarul Constantin…