Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi numirea procurorului Andrei Bodean in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta. Mandatul este valabil pentru trei ani.Cine este Andrei Bodean Andrei Bodean, procuror…

- 15 controale efectuate de politisti la societati economice care comercializeaza pomi de Craciun In perioada 17-19 decembrie a.c. politistii Serviciului de Ordine Publica impreuna cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de specialisti din cadrul Garzii Forestiere…

- Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești anunța ca, in perioada sarbatorilor de iarna, programul de lucru al Serviciului de Stare Civila a fost extins și in zilele declarate libere. Astfel, pentru inregistrarea actelor de deces, in zilele de 26 decembrie 2019 si de 2 ianuarie 2020,…

- Primaria Craiova infiinteaza Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Totodata se aproba Regulamentul de desfașurare a Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Craiova. Se menține in gestiune directa Serviciului de gestionare a…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 16.50, politistii Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au fost sesizati, de catre o femeie de 72 de ani, din comuna Limanu, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta sa, o persoana necunoscuta ar fi patruns in locuinta, unde ar fi lovit o, ar…

- PRINSI IN OFSAID… Mii de articole confiscate si zeci de amenzi, in valoare de peste 25.000 de lei, au fost cateva din urmarile unei actiuni a politistilor Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Vaslui, desfasurata la sfarsitul saptamanii trecute, pe raza judetului Vaslui. Potrivit oamenilor…

- USR va adopta un regulament prin care va putea sustine candidati independenti in alegeri, a declarat sambata presedintele USR, Dan Barna, care a aratat ca Nicusor Dan este unul dintre cei cu sanse mari sa castige Bucurestiul de la Gabriela Firea.Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus…

- La doar 5 zile de la caștigarea celui de-al doilea mandat, președintele Klaus Iohannis a decis sa-și arate aprecierea fața de mai marii din SRI. Astfel, Iohannis i-a oferit ”Ordinul Național Steaua Romaniei in grad de ofițer” directorului SRI, Eduard Hellvig.Citește și: SURSE - Cozmin Gușa…