Cine va conduce afacerile magnatului Dan Petrescu. Femeia din umbră care ar urma să-i moștenească și averea colosală Partenera de afaceri a lui Dan Petrescu, magnatul imobiliarelor care a murit la varsta de 68 de ani intr-un accident aviatic la Milano, ar urma sa-i preia afacerile și sa-i moșteneasca averea. Surse din mediul de afaceri arata ca singura persoana in masura sa conduca afacerile complexe ale lui Dan Petrescu este o femeie pe nume Anca Surugiu. Aceasta a fost omul de incredere a lui Petrescu, asistenta care a condus efectiv toate afacerile. Din acest motiv, are acces la toate conturile bancare și la informații confidențiale. Din familia magnatului Dan Petrescu a mai ramas in…

- Unul dintre cei mai discreți miliardari din Romania, cu o avere estimata la 3 miliarde de euro, Dan Petrescu a fost indicat de presa italiana printre victimele avionului care s-a prabușit , duminica, langa Milano. Nu exista o confirmare oficiala. In varsta de 68 de ani, Dan Petrescu este considerat…

