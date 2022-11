Stiri pe aceeasi tema

Rezultatele dezamagitoare ale alegerilor intermediare pentru republicani, pe fondul infrangerii lui Trump in 2020 in fața lui Biden, au amplificat dezbaterile publice și private despre luarea in considerare a unei lumi post-Trump, relateaza Washington Post.

Secretarul de stat pentru Afaceri Europene, Daniela Gitman, a participat, luni, la Sofia, la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE), organizata de Presedintia anuala exercitata de Bulgaria.

Fundatia Bill si Melinda Gates a anuntat ca va aloca 1,2 miliarde de dolari pentru efortul de eradicare a poliomielitei la nivel mondial, transmite Associated Press.

SUA vor trebui, in decurs de un deceniu, sa descurajeze doua mari puteri nucleare, pentru prima data, a avertizat administratia Biden, aratand spre arsenalul rusesc care este invocat din ce in ce mai mult de Moscova si un arsenal chinez in crestere, noteaza The Guardian, potrivit news.ro.

De la inceputul contraofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei, in regiunea Harkov au fost eliberate 454 de localitati, potrivit șefului adjunct al Cancelariei Președintelui Ucrainei, Kirilo Timoșenko, scrie Rador.

Competitia Minimest de la Animest revine pe marile ecrane din Bucuresti, intre 7 si 16 octombrie, cu o selectie impresionanta de filme pentru intreaga familie, dar si cu un program variat din care nu vor lipsi atelierele sustinute de creatori de top din domeniu si evenimentele speciale dedicate elevilor

Prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, a afirmat ca partidul sau mizeaza pe prim-ministrul Nicolae Ciuca la alegerile prezidențiale din 2024.

Președintele Klaus Iohannis participa joi de la ora 17.30 la consultari gazduite de președintele SUA cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO, potrivit Administrației Prezidențiale.