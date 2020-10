Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale vor fi primele vaccinate atunci cand vaccinul anti-Covid va fi disponibil pe piata, anunta Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Potrivit oficialului, si categoriile de persoane cu risc ridicat sunt trecute pe lista de prioritati in ceea ce priveste imunizarea.

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a declarat ca angajatii medicali si categoriile de persoane cu risc ridicat vor avea prioritate la vaccinare anti-COVID-19 dupa ce un astfel de vaccin va fi aprobat si va deveni disponibil, transmite Reuters.Conform planului preliminar…

- Vaccinul impotriva COVID-19 va fi gratuit in una dintre țarile scandinave. Guvernul de la Oslo a anunțat ca antidotul va fi inclus in programul national de vaccinare al Norvegiei. „Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin sigur si eficace. De aceea…

- O țara din Europa a luat o decizie controversata și anunța ca nu va vaccina toata populatia impotriva coronavirusului, fiind vizate doar categoriile de risc. Programul de vaccinare Covid-19 din Regatul Unit va viza persoanele in varsta si cele cu profesii cu risc de infectare. Kate Bingham, presedintele…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat aseara ca prima transa de vaccinuri anti-COVID ar putea ajunge in Romania in luna decembrie. Intr-o intervenție televizata ministrul Sanatatii a explicat aseara ca la una dintre firmele cu care Comisia Europeana are contracte vaccinul a intrat intr-o pauza…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de laboratoarele Sanofi și Gsk va costa, cel mai probabil, sub 10 euro, a declarat Olivier Bogillot, președintele Sanofi Franța, citat de agenția ANSA. Acesta a precizat faptul ca, in acest moment, prețul nu este fixat final, dar urmeaza sa fie anunțat in curand. Referitor…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a sustine ca vaccinul impotriva noului coronavirus va veni in transe, adaugand ca prioritate la vaccinare vor avea copiii si persoanele in varsta, personalul medical dar si cei care au si alte boli asociate.