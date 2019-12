Stiri pe aceeasi tema

- Echipa mobila din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, care se afla in misiune de serviciu in regiunea de nord a țarii, a fost agresata de un grup de locuitori ai raionului Briceni. Pentru a reține persoanele și imobiliza mijlocul de transport, polițiștii de frontiera au fost nevoiți…

- Patru cetateni de origine afro-asiatica, care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granita cu Ucraina, cat si la cea cu Ungaria, au fost retinuti de politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, potrivit Agerpres. Conform…

- Mai mulți polițiști de frontiera ar fi fost batuți și insultați de catre doi presupuși contrabandiști bauți, chiar pe teritoriul unei subdiviziuni specializata a Poliției de Frontiera, scrie Deschide.MD.

- Saracia este una dintre problemele majore ale Romaniei contemporane, in paralel cu corupția. Potrivit datelor Eurostat, in anul 2013, Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește rata saraciei relative, cu un procent de 25,4%.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de servicii de mentenanta pentru sisteme optoelectornice de supraveghere maritima. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 20 noiembrie 2019, iar valoarea estimata a achizitiei…

- Imediat ce a fost lansat anunțul Secției de transfuzie a sangelui de la Spitalul Raional Ungheni despre necesitatea suplimentarii stocului cu noi doze de sange, circa zece polițiști de frontiera s-au prezentat, saptamana trecuta la spital, pentru a dona sange. Asta, dupa ce, in luna mai, alți peste…

- In timpul investigațiilor ample de la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Chișinau s-a constatat ca un lot de 400 de uniforme pentru angajații Poliției de Frontiera au fost cusute de un agent economic din orașul Tiraspol, regiunea Transnistreana.

- Patru calauze ucrainene și șapte cetațeni din Bangladesh, Vietnam si Sri Lanka au fost prinși de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației in timp ce incercau sa treaca ilegal granița cu Ungaria, potrivit Mediadax.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii…