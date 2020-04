“Vorbim deja de mai multe saptamani despre efectele pandemiei de coronavirus asupra economiei mondiale, comerțului și chiar a politicii, dar și despre perioada post-coronavirus. Insa este vorba și despre efectele importante ale acestei perioade, in care putem spune ca invațam sa traim cu virusul, in viața noastra sociala și individuala. Este foarte important tabloul pe care il infațișeaza situația de fața in privința „distribuției veniturilor”. Atat in analizele instituțiilor economice internaționale, cat și in cele ale instituțiilor naționale de statistica, clasele de venituri se impart in „superioare”,…