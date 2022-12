Stiri pe aceeasi tema

- MODELE de declarație pe propria raspundere și cerere pentru plafonarea prețului la energie. Cine NU trebuie sa le completeze Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a facut publice modelele de documente care trebuie completate și trimise la furnizorul de energie pentru a beneficia de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a facut precizari cu privire la categoriile de persoane care trebuie sa depuna declarație pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de plafonarea pretului la energie electrica, spunand ca in cazul clientilor finali casnici…

- Avand in vedere noile categorii de clienti finali introduse care pot beneficia de pretul plafonat in urma depunerii unei cereri si declaratii la furnizorul de energie electrica, pentru a usura procedura, ANRE a elaborat un model de Cerere si un model de Declaratie pe proprie raspundere pentru a fi folosite…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vine cu precizari cu privire la categoriile de persoane care trebuie sa depuna declaratie pe proprie raspundere la furnizor pentru a beneficia de palfonarea pretului la energie electrica, subliniind ca, in cazul

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat decontarea sumei de 5,2 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor. In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, ANRE a aprobat…

- Forta Dreptei propune un pret plafonat la energie electrica de maxim 0,80 lei/KWh pentru un consum lunar curent de 300 KWh, dar si majorarea limitei de consum casnic lunar de energie electrica la 500 KWh pentru consumatorii care nu au acces la alte surse de energie. ”Pe langa amendamentele depuse la…