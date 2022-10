Cine transmite la TV Silkeborg IF – FCSB, din grupele Conference League Silkeborg IF – FCSB se joaca joi 6 octombrie, de la ora 19.45, și conteaza pentru etapa a treia din grupele Conference League. Partida va fi transmisa in direct la tv de Pro Arena, urmand a fi comentata de Mihai Mironica și de Ion Alexandru. Pro TV e postul care a difuzat pana acum meciurile celor de la FCSB din Conference League, cu West Ham, 1-3, și Anderlecht, 0-0. Șefii stației tv cred ca Silkeborg – FCSB nu va produce o audiența ridicata, cum au facut-o partidele anterioare. Meciul dintre echipa daneza Silkeborg IF si echipa romana FCSB se va disputa pe Silkeborg Stadium, din Silkeborg si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali , insista sa menajeze mai mulți titulari in partida de Conference League din aceasta seara. Ingrijorat ca formația sa, aflata pe poziție de baraj pentru retrogradare, locul 13, in clasamentul Ligii I, va rata playoff-ul primului eșalon fotbalistic al Romaniei, latifundiarul…

- Felice Mazzu, antrenorul lui Anderlecht, a remarcat 3 jucatori de la FCSB inaintea duelului cu vicecampioana Romaniei din Conference League. FCSB - Anderlecht se disputa joi, de la 22:00, in grupa B din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. E vorba despre atacantul…

- Andrei Cordea, David Miculescu, Andrea Compagno, Florinel Coman și Tavi Popescu se lupta pentru 3 locuri de titular in „11”-le celor de la FCSB. Astfel, doi dintre ei ar urma sa fie sacrificați la fiecare meci! FCSB va continua sa fie angrenata in cel puțin doua competiții pana la jumatatea lunii noiembrie,…

- Echipa FCSB s-a calificat in grupele Europa Conference League la fotbal, dupa ce s-a impus, cu scorul de 3-1 (1-1), in fata celor de la Viking Stavanger (Norvegia), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru mansa secunda a play-off-ului. Golurile FCSB-ului au fost marcate de Malcom Edjouma…

- Risto Radunovic (30 de ani), cel care a inscris ultimul gol in Viking - FCSB 1-3, a fost copleșit de emoția calificarii in grupele Conference League. Vineri, 26 august, de la ora 15:30, va avea loc tragerea la sorți pentru grupele Conference League.Reporterul Dan Udrea și fotoreporterul Ionuț Iordache…

- Valentin Cretu si Andrei Cordea sunt cele doua noutati din formula de start a formatiei FCSB pentru meciul cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, programat joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, fata de meciul din Slovacia,…

- Echipa de implementare VAR in Romania face precizari dupa meciul FCSB - FC Universitatea Craiova 1948, subliniind ca sistemul mai are nevoie de anumite reglaje din punct de vedere tehnic, informaza frf.ro. "Referitor la faza din minutul 53, cand s-a verificat abaterea comisa de Dawa in propriul careu,…

- FCSB l-a prezentat azi pe fundașul estonian Joonas Tamm (30 de ani), iar acesta nu va veni singur in Romania. Tamm va fi insoțit de frumoasa lui iubita, Meryl Magi, care l-a insoțit peste tot in cariera. Meryl are 25 de ani și este specialista in marketing, colaborand cu mai multe companii. In plus,…