Stiri pe aceeasi tema

- Dupa egalul din Finlanda, 1-1, Edi Iordanescu ar urma sa faca mai multe schimbari in formula de start cu Bosnia, un meci in care avem nevoie de un rezultat mai bun decat cel obținut de finlandezi in Muntenegru! Romania infrunta luni Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B,…

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei evolueaza in Liga B, grupa a 3-a din UEFA Nations League, o grupa caștigata de Bosnia-Herțegovina (cu 11 puncte), urmata de Muntenegru (7 puncte), Finlanda (5 puncte) și Romania (cu 4 puncte). Prima clasata, Bosnia-Herțegovina, a promovat matematic in Liga A, iar…

- Finlanda – Romania 1-1. Nationala Romaniei a remizat, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor, intr-un meci transmis live de Antena 1 si pe AntenaPlay. Tricolorii lui Edi Iordanescu aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa…

- Naționala de fotbal seniori a Romaniei evolueaza in Liga B, grupa a 3-a din UEFA Nations League, o grupa condusa de Bosnia-Herțegovina (cu 8 puncte), urmata de Muntenegru (7 puncte), Finlanda (4 puncte) și Romania (cu 3 puncte). Prima clasata va promova in Liga A, iar ultima va retrograda in Liga C.…

- Asa cum te-a obisnuit, Betano iti aduce cele mai bune cote si la meciul Finlanda - Romania, din Grupa 3 - Liga B a UEFA Nations League, programat, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45, pe „Olympic Stadium” din Helsinki, si transmis in direct de Antena 1.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa in aceasta seara penultima partida din grupa 3 a seriei B din Liga Natiunilor, intalnind in deplasare Finlanda.Partida este gazduita de stadionul Olimpic din Helsinki, de la ora 21.45, find transmisa in direct de Antena 1.Dupa patru etape, clasamentul este…

- Naționala Romaniei va juca contra Finlandei, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45,la Helsinki, in penultimul meci din UEFA Nations League. Partida se vede live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro.

- Din cei 27 de jucatori convocati pentru meciurile cu Finlanda si Bosnia-Hertegovina, Daniel Boloca, mijlocasul lui Frosinone, este singurul fotbalist care se afla la prima convocare, informeaza frf.ro. Nascut si crescut in Italia, Boloca este un produs al academiei de fotbal a clubului Juventus Torino.…