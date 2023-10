Cine transmite la TV meciul România – Andorra Echipa naționala a Romaniei și Andorrei se intalnesc, in aceasta seara, pe Arena Naționala. La partida, care se desfașoara in cadrul preliminariilor pentru EURO 2024, vor putea merge doar copiii cu varste de pana la 14 ani, dupa incidentele de la meciul cu Kosovo. Meciul va putea fi urmarit, insa, la Prima TV, de la ora 21.45. In prezent, echipa naționala a Romaniei se afla pe locul doi in grupa, cu 13 puncte, la un punct diferența fața de Elveția și la doua in fața Israelului, in condițiile in care „tricolorii” au un joc in plus. In urma cu cateva zile, Romania a remizat cu Belarus la Budapesta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

