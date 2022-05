Cine transmite la TV finala Conference League, AS Roma – Feyenoord Finala competitiei Europa Conference League, care va opune echipele AS Roma si Feyenoord Rotterdam, se joaca azi, miercuri 25 mai, de la ora 22:00, pe Arena Kombetare din Tirana. Partida va fi transmisa la TV de postul Pro Arena și va fi comentata de Mihai Mironica și Alex Radulescu. Meciul din capitala Albaniei va fi condus la centru de romanul Istvan Kovacs, ajutat la linii de Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce al patrulea oficial va fi elvetianul Sandro Schaerer. In semifinalele Europa Conference League, AS Roma a trecut de englezii de la Leicester, cu scorul general de 2-1. Feyenoord,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers va juca in finala Ligii Europa cu Eintracht Frankfurt dar romanul nu va putea fi prezent * Roma – Feyenoord este finala Conference League Eintracht Frankfurt si Glasgow Rangers s-au calificat, joi seara, in finala Europa League la fotbal, dupa victoriile obtinute pe teren propriu,…

- AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho (59 de ani), s-a calificat in finala Conference League, dupa ce a trecut de Leicester in semifinale, scor 2-1 la general. Dupa aceasta performanța reușita cu „giallorossii”, tehnicianul portughez a devenit primul antrenor care bifeaza o finala europeana cu…

- Real Madrid va juca finala Champions League, pe 28 mai, cu Liverpool. Campioana Spaniei a trecut de Manchester City in semifinale, 6-5, la general, bifand astfel a treia „victima” de lux in fazele eliminatorii. Real Madrid a avut un drum anevoios pana in finala celei mai importante competiții intercluburi.…

- Mohamed Salah (29 de ani) a avut un mesaj pe Twitter dupa ce Real Madrid a invins-o pe Manchester City, 3-1 dupa prelungiri, și s-a calificat in finala Champions League. In tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de…

- Real Madrid e in finala Champions League, dupa 3-1, dupa prelungiri cu Manchester City. n tur, englezii caștigasera la limita, scor 4-3Real Madrid o va intalni pe Liverpool in marea finala de la Paris, de pe Stade de France, programata pe 28 mai. La conferința de presa de la finalul partidei, Carlo…

- Semifinalele UEFA Champions League au loc tur-retur, iar manșa secunda a inceput marți, 3 mai, cu meciul dintre echipa spaniola Villarreal și FC Liverpool, caștigat de englezi cu scorul de 3-2, dupa ce la pauza gazdele aveau pe tabela 2-0, recuperand handicapul din tur, cand au pierdut cu 0-2 (FOTO,…

- Semifinalele UEFA Champions League au loc in doua manșe, iar ultimul joc din tur a fost programat miercuri, 27 aprilie. Englezii de la FC Liverpool au invins cu 2-0 formația spaniola Villarreal, pe „Anfield Stadium" din orașul celebrei trupe muzicale The Beatles. „Cormoranii" s-au desprins greu pe tabela…

- CS Dinamo Bucharest has taken first away points in Portugal, by defeating FC Porto, 32-31 (12-12), on Thursday night, at Dragao Arena, in a Group B match of the Champions League, at male handball, Agerpres reports. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…