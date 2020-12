Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Telemedicina, introdusa oficial in Romania prin noua Ordonanța de Urgența. Care sunt servicile medicale disponibile Guvernul a aprobat noua OUG pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, care reglementeaza posibilitatea furnizarii serviciilor medicale la…

- K. Iohannis, discuții cu expertii din domeniul sanitar Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis va avea mâine, la Palatul Cotroceni, o discutie cu expertii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice sectiilor de ATI. Seful statului a precizat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a chemat astazi, la Palatul Cotroceni, responsabili guvernamentali si din domeniul sanitar la o sedinta pentru evaluarea si prezentarea masurilor cu privire la gestionarea pandemiei COVID-19. La reuniune sunt prezenti, intre altii, premierul Ludovic Orban, ministrii sanatatii…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a anuntat pe Facebook ca a avut o discutie despre domeniul cultural cu actorii Marius Manole, Serban Pavlu si Anghel Damian, carora le-a promis ca va fi schimbat modul in care sunt alocati banii si ca totul va fi transparent.Discutia lor a fost despre…

- In primele noua luni ale acestui an, politistii structurilor de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, in colaborare cu celelalte institutii cu atributii in domeniul silviculturii, au actionat pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor ce se comit in domeniul operatiunilor…

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa. 'Sunt bucuros sa spun ca Statele Unite si India fac pasi pentru cooperarea impotriva tuturor…

- Peste 70 de sefi de state si de guverne, ministri si reprezentanti ai organizatiilor internationale s-au angajat joi, la o reuniune online a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), sa mentina sau sa sporeasca cheltuielile publice pentru educatie in contextul impactului…

- Conducerea CISA a transmis, la sfarșitul lunii trecute, certificatul care atesta primirea Jandarmeriei Romane ca membru. Astfel, instituția a primit recunoașterea internaționala a capabilitaților (dotare, pregatire, competențe) de salvare a persoanelor in mediul montan. Este o apreciere a eforturilor…