- Gestul incredibil facut de Klaus Iohannis dupa tragedia care a zguduit Romania din temelii azi-noapte! Șeful statului a mers direct la biserica, in aceasta dimineața, pentru a se ruga pentru victimele care și-au pierdut viața in urma incendiului de pe secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra-Neamț! Mesaj…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- „Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din secția de „Anestezie și Terapie Intensiva” a Spitalului Județean din Piatra Neamț, in seara zilei de sambata, 14 noiembrie 2020, incendiu in urma caruia si-au pierdut viata 10 persoane și alte 7 au ajuns in stare critica. In aceste…

- Ce zece pacienți care au decedat in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, se aflau in stare critica și primeau ingrijiri in secția ATI. Este vorba de șapte barbați și trei femei cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani. Ceilalți șase pacienți, care se aflau in salonul alaturat celui care…

- Dominic Fritz s-a declarat șocat și intristat de tragedia de la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra-Neamț. Acesta a transmis un mesaj de susținere pentru cei afectați, menționand și ca a cerut verificari ale instalațiilor de oxigen și a celor electrice la spitalele aflate in subordinea…

- Tragedia de la Spitalul-suport COVID din Piatra Neamt ridica mari semne de intrebare cu privire la ce s-a intamplat, de fapt, in cele doua saloane in care au murit, conform bilantului provizoriu, 10 pacienti, in urma declansarii unui incendiu. Vezi și: Austria intra in lockdown total. Se inchid…

- Ziarul Unirea Inca un cadru medical rapus de coronavirus: Un cunoscut medic A MURIT la numai 44 de ani Doctorul Cristian Milicin, un cunoscut medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Femeia avea 72 de ani si suferea și de alte probleme de sanatate. Viviana Vlasov, a murit sambata, fiind diagnosticata cu COVID-19, la Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, acolo unde era internata, potrivit ziaruldeiasi.ro. "La inceput parea sa mearga spre bine, nu punea…