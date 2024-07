Stiri pe aceeasi tema

- Cumplit accident in dimineața zilei de luni, 1 iulie, pe drumul european 85, intre Suceava și Cumparatura. Un tir cisterna inmatriculat in Suceava, care transporta ciment și care era condus de un ucrainean, Alexei Sinderiuc, de 40 ani, circula dinspre Suceava spre Falticeni.Era in jurul orei ...

- Un accident mortal a avut loc in județul Suceava in aceasta dimineața. Cinci persoane și-au pierdut viața, dupa ce au fost striviți de un tir. Ancuța, Costel și copiii lor se intorceau din vacanța și au sfarșit la distanța de 50 de kilometri de casa lor.

- Șoferul a abandonat pasagerii la locul accidentului. Femeia a solicitat ajutorul Ministerului Afacerilor Externe, care a confirmat ca a primit cererea de ajutor și a facilitat repatrierea. Cu toate acestea, vaduva a declarat ca nu a primit nicio informație despre ancheta deschisa de autoritațile turce…

- O mașina a fost lovita de un tren, luni seara, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere, in localitatea Liteni. In urma impactului conducatorul auto a murit. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere,…

- Mașina prinsa sub locomotiva la Verești. Șoferul de 19 ani a murit pe loc Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, autoturismul a fost prins sub locomotiva. In autoturism se afla o singura persoana, un tanar de 19 ani, care a ramas incarcerat a fost extras de pompierii militari.…

- Un șofer a murit in urma cu puțin timp, dupa ce a cazut cu TIR-ul in Dunare. Intreaga scena s-a petrecut sub privirile ingrozite ale unui polițist de frontiera, care a facut declarații cutremuratoare. Accidentul a fost atat de grav incat barbatul de 42 de ani nu a mai avut nicio șansa!

- Tragedie intr-un sat din Bistrița-Nasaud. Un copil de 16 ani a murit, dupa ce intreaga sa familie a ajuns, saptamana trecuta, la spital. Mama, tatal și copilul s-ar fi intoxicat cu o substanta antiparazitara folosita la animale, scrie Agerpres. Polițiștii fac verificari in acest caz.

- Eduard Ionescu, fostul prorector al Universitații „Spiru Haret” (USH) din București, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, trafic de influența și folosirea de informații care nu sunt destinate publicitații. Ionescu a recunoscut integral acuzațiile. Citește și: Dosarul…