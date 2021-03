Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii fara experienta si cei din categoria entry level (0-2 ani de experienta) sunt categoriile profesionale care au inregistrat, in februarie, cele mai mari cresteri ale numarului mediu de aplicari pentru un loc de munca, in comparatie cu anul trecut, arata o analiza realizata de catre reprezentantii…

- CTinerii fara experiența in munca și cei din categoria entry level (0-2 ani de experiența) sunt segmentele profesionale care inregistreaza cele mai mari creșteri ale numarului mediu de aplicari in comparație cu anul trecut. In ultima luna, numarul de aplicari s-a dublat fața de aceeași perioada a lui…

- Tinerii fara experiența in munca și cei din categoria entry level (0-2 ani de experiența) sunt segmentele profesionale care inregistreaza cele mai mari creșteri ale numarului mediu de aplicari in comparație cu anul trecut. In ultima luna, numarul de aplicari s-a dublat fața de aceeași perioada a lui…

- Salariul mediu net din Romania a scazut la 3.395 in luna ianuarie 2021, conform datelor Institutului Național de Statistica. Caștigul salarial e mai mic cu 225 de lei fața de luna decembrie 2020. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in domeniul IT, iar cele…

- In 2020, in Romania s-a inregistrat cea mai scazuta valoare a natalitatii din toata istoria demografica a tarii. Cifrele ingrijoratoare privind rata natalitatii in Romania sunt depașite de cele ale mortalitații, in relativa crestere, mai ales in contextul aparitiei si raspandirii noului coronavirus.…

- Electronic Arts a anunțat astazi prelungirea licenței UEFA pentru mai mulți ani și extinde accesul la jocuri video de fotbal prin intermediul mai multor proiecte in curs de dezvoltare și prin oferirea posibilitații de descarcare gratuita a FIFA Online 4 pentru PC unui numar de 80 de milioane de potențiali…

- Romania a facut progrese importante in procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si conteaza mai departe pe sprijinul Frantei, a declarat ministrul Finantelor Alexandru Nazare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor Publice, Nazare a discutat vineri,…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…