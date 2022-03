Stiri pe aceeasi tema

- Singurii oameni care il pot influenta cu adevarat pe Vladimir Putin sunt ideologii care ii impartasesc opiniile, asa-numitii siloviki, oficiali de top din domeniul securitatii ruse, sustine in New York Times Eileen O'Connor, fost secretar de stat adjunct pentru Asia de Sud si Centrala si consilier principal…

- 44% dintre romani sunt ingrijorați de situația financiara, in ușoara scadere fața de 2021 (49%) și mulți se așteapta la o criza economica in anii ce urmeaza. 41% sunt ingrijorați de educația copiilor și 38% sunt preocupați de sanatatea mentala, cu un procent in plus fața de cei preocupați de sanatatea…

- Alerta in noaptea de joi spre vine in capitala Croatiei, Zagreb. Putin dupa miezul noptii, s-a auzit o explozie intr-un cartier al orasului, iar martorii au anuntat politia ca mai multe piese dintr-un aparat de zbor ar fi cazut in apropierea unui camin studentesc. In zona a fost descoperit un crater…

- Oamenii din stânga Nistrului sau din localitațile apropiate de Ucraina le este frica de ororile razboiului, dar cei mai mulți dintre ei justifica acțiunile Rusiei. În opinia locuitorilor de peste Nistru, Rusia o ajuta pe Ucraina sa-și recapete libertatea. Știrile despre morți în…

- 163 de laureați ai Premiului Nobel, printre care și Dalai Lama, au cerut Rusiei sa opreasca agresiunea asupra Ucrainei! Laureatii Nobel din intreaga lume si-au exprimat sprijinul pentru Ucraina si poporul ucrainean. ”Intr-o manevra care ne amintește de infamul atac al Germaniei Naziste asupra Poloniei…

- Proteste de amploare in Georgia fața de razboiul declanșat de Rusia. Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile din Tbilisi, Georgia. Oamenii s-au mobilizat pentru a sustine Ucraina si protesteaza fata de decizia lui Putin de a intra cu armata in aceasta tara. Au avut loc manifestații și la Dublin,…

- Obligativitatea purtarii mastii de protectie in locurile publice va fi valabila pentru toti francezii care au cel putin 6 ani, incepand de luni, conform unui decret, informeaza AFP. Copiii cu varste de peste 6 ani vor trebui sa poarte maști in majoritatea spațiilor publice incepand de luni, in mai multe…

- Prețul apei va fi majorat cu cel puțin 15%, anunța Aquabis. Creșterea de preț al apei nu va fi simțita bursc, conducerea Aquabis asigurand faptul ca scumpirea va fi inregistrata dupa ce bistrițenii ies din iarna. Ion Șandru, directorul Aquabis, a anunțat intr-o conferința de presa faptul ca prețul apei…