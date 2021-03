Stiri pe aceeasi tema

- Soția barbatului care a ținut ostatici și apoi a omorat doi muncitori care renovau apartamentul din Onești, județul Bacau, din care fusese evacuat a fost reținuta, luni seara, ea fiind acuzata ca a fost...

- Doi muncitori care renovau un apartament in Bacau au sechestrați și omorați, luni seara, de fostul proprietar, suparat ca fusese evacuat. UPDATE Soția atacatorului a fost reținuta, luni seara, ea fiind acuzata ca a fost complicele agresorului. Femeia este acuzata ca a fost complicele soțului sau in…

- Sotia agresorului de la Onesti a fost retinuta luni seara pentru complicitate la lipsire de libertate, dupa ce anchetatorii au stabilit ca si ea se afla in imobilul in care s-a petrecut tragedia.

- Soția criminalului din Onești, cel care a luat ostatici doi muncitori, iar apoi i-a injunghiat mortal, a fost reținuta pentru 24 de ore. Femeia, in etate de 67 de ani, este acuzata de complicitate la lipsire de libertate in mod ilegal. știre in curs de actualizare

- Doi constructori au fost sechestrati de fostul proprietar al casei unde lucrau, in Onesti, iar incercarile politistilor de a calma spiritele nu au dat rezultate. Agresorul i-a atacat pe cei doi, inarmat cu o sabie si un cutit si a fost, la randul sau, impuscat de politisti. Una dintre victime a murit…

- Un barbat din Onesti a sechestrat, luni, intr-un apartament, doi muncitori care lucrau la renovarea locuintei si apoi i-a injunghiat mortal. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Gabriela Ciobanu, a declarat, pentru AGERPRES, ca inainte de comiterea crimelor, la fata locului au sosit fortele…

