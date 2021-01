Stiri pe aceeasi tema

- Jador provine dintr-o familie numeroasa și greu incercata de vremuri. El este insa in centrul atenției la emisiunea Survivor, iar la Bacau, acolo unde se afla familia sa, frații se roaga in fiecare zi ca sa reușeasca. Cum arata frații lui Jador și cu ce se ocupa Jador s-a acomodat repede in Republica…

- Incepe 2021 cu filme curajoase și provocatoare, colecții de autor (inegalabilul Francois Truffaut ), seria de interviuri InspiraTIFF sau topurile noastre High5. Ai peste 200 de filme și producții proprii pe TIFF Unlimited , inclusiv o premiera – Queen of Hearts , care se vede doar aici. Și ca inceputul…

- Kate Middleton si pe Meghan Markle, sotiilor printilor William si Harry, sunt admirate pentru felul in care arata si se comporta. Combina stiluri vestimentare diferite, isi cresc copiii cu afectiune si implicare vizibile in spatiul public si ne cuceresc cu naturaletea si deschiderea pe care o afiseaza.…

- Expunerea pe titluri de stat si depozite a fondurilor de pensii private s-a diminuat la nivelul de 76,98% la 30 septembrie, potrivit unei analize realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). "Volatilitatea ridicata generata de criza sanitara si, implicit, de cea economico-financiara din…

- Profeția Prințesei Diana i-a uimit pe toți. Se pare ca iși cunoștea foarte bine fiul, chiar daca Harry era mic cand ea s-a stins din viața. Comentariul profetic facut despre baiatul sau roșcat continua sa ii uimeasca și azi pe mulți. Ce a spus aceasta, de fapt. Ce profeție a facut Prințesa Diana despre…

- "Da, l-am adorat. Da, am fost indragostita de el."Asta declara Printesa Diana in urma cu 25 de ani, despre barbatul cu care a avut o aventura timp de cinci ani, in timp ce era casatorita cu Printul Charles.

- Tiggy Legge-Bourke, acum in varsta de 55 de ani, a fost mai mult decat bona mult iubita a Printilor William si Harry. Pentru regretata Lady Diana, printesa raposata in anul 1997, Tiggy a fost o femeie care i-a dat multe batai de cap si cosmaruri.

- Meghan Markle, sotia prințului Harry, este prima membra din epoca moderna a familiei regale britanice, care voteaza la alegerile prezidentiale din Statele Unite.Meghan Markle, membra a familiei regale britanice, a votat la alegerile prezidentiale din SUA, scrie mediafax.ro. Citește…